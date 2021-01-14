В селе Шурма произошло ЧП: загорелось одно из помещений детского сада. К счастью, никто из ребят и персонала не пострадал. Информацию сообщает областное ГУ МЧС.Инцидент произошел утром 14 января. Как выяснилось, огонь вспыхнул в отдельно стоящем здании пищеблока. Десять человек, среди которых были шесть детей, оперативно эвакуировали из загоревшегося помещения. Ребят разместили во втором корпусе детсада.На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Спасатели локализовали пожар в 10.37, а полностью потушили его в 10.42. В результате обгорел наружный угол здания площадью в два квадратных метра. Никто из людей не пострадал.