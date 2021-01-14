В Пустошах 26-летняя местная жительница избила своего собутыльника креслом. В итоге не обошлось без травм и тюремного срока. Информацию передает областная прокуратура.Как установил суд, инцидент произошел 9 мая 2020 года во время совместного времяпровождения пары. Молодые люди выпивали вместе в одном из домов поселка по улице Старосельской. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и мужчина имел неосторожность оскорбить свою собутыльницу. Девушка моментально накинулась на обидчика, избив его сперва ногами, а после и креслом. В итоге у молодого человека оказались сломаны ребра, что классифицировали как причинение вреда здоровью средней тяжести.Драчунью задержали. Учитывая предыдущую судимость и частично сложив наказания, девушке вынесли приговор: два с половиной года колонии общего режима.