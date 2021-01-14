В Кировской области зарегистрирован еще один случай бешенства. По информации Управления ветеринарии, заболевание выявлено у енотовидной собаки в Уржумском районе. В связи с чем на территории муниципального образования и охотничьих угодий вводится карантин по бешенству животных. Указ подписал губернатор Кировской области 25 декабря 2020 года за номером 183.В настоящее время насчитывается четыре неблагополучных пункта по бешенству животных на территории Кировской области: Кирово-Чепецкий, Куменский, Уржумский район.