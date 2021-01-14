В среду, 13 января, в городе Лузе произошла коммунальная авария из-за вертикальной трещины на трубопроводе. Без водоснабжения осталась часть многоквартирных домов города.В областном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что на месте аварии работает бригада из десяти человек и четыре единицы спецтехники. В настоящий момент вода из водонапорной башни и системы слита, чтобы не допустить промерзания.- Для ремонта трубы сегодня утром из Кирова в Лузу направлена машина с материалами и специалистами, - пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области. - По прибытии на место сразу начнется ремонт трубы.В администрации Лузы сообщили, что без водоснабжения осталась только часть города.- На время проведения аварийно-восстановительных работ жители отключенного участка могут пользоваться водой из водозаборных колонок на улице Боровицкой, 24, 45 и Комсомольской, 78, - сообщили в мэрии.