В Кирово-Чепецке на улице Заводской произошла автомобильная авария, в которой пострадали два человека. Информацию о ДТП сообщили в Госавтоинпекции.В среду, 13 января, в семь часов утра напротив дома №5А на улице Заводской столкнулись две легковушки. По предварительной информации, 42-летний водитель Chevrolet Niva при выезде с прилегающей территории врезался в автомобиль Lada XRAY.- В результате происшествия 61-летний водитель и 36-летняя пассажирка автомобиля Lada XRAY получили травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация им не потребовалась.За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых четыре человека получили травмы.