Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 13 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 236 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 598 человек. Кроме того, накануне от COVID-19 скончались еще два жителя нашего региона - по данным федерального оперштаба. Общее количество умерших от инфекции составляет 247 человек.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3246 жителей области, у 2842 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2692 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 404 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 109 пациентов с коронавирусом, 20 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 12480 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4885 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 589 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1714 раз.