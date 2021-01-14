В Уржумском районе чиновница, присвоившая казенные деньги, заплатила рублем за свое преступление. Как сообщает Следком, женщина отделалась простым штрафом.По версии ведомства, обвиняемая, будучи на тот момент начальницей управления культуры в Уржумской администрации, приняла на работу слесаря-сантехника. Как выяснилось впоследствии, работал мужчина чисто фиктивно, не исполняя на деле свои обязанности. Чиновница самостоятельно вносила данные в табеля учета рабочего времени и расчеты зарплаты. Несколько месяцев она получала за него деньги, которые тратила по своему усмотрению.Попалась она после проверки, проведенной прокуратурой. На женщину завели уголовное дело за присвоение денежных средств. Чиновница могла заработать до шести лет тюрьмы, но отделалась простым штрафом.