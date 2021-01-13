В Вятских Полянах из монастыря похитили икону. Как оказалось позже сделала это супружеская пара, позарившаяся на драгоценность. Информацию сообщает областное УМВД.На днях в полицию обратилась служащая Христорождественского Богородичного женского монастыря в Вятских Полянах. По ее словам, 9 января около 11 часов в храм вошла пара, которая хотела купить свечи. А после мужчина поинтересовался нательными крестиками, за которыми сотруднице пришлось идти в другое помещение. А его спутница, оставшись одна, сняла со стены одну из икон, спрятала в пакет и благополучно сбежала. Однако остались записи с камер видеонаблюдения, запечатлевшие парочку. Как выяснилось позже, после кражи иконы воры ушли к ближайшему магазину, попросили сотрудников вызвать им такси и уехали в частный сектор на другом конце города.Полиция составила ориентировки и разослала их, в том числе, в соседние регионы. Из Удмуртии пришло подтверждение: пара уже попадала в поле зрения полиции. По месту проживания воришек не оказалось, и потому поиски продолжились. Задержали их 12 января в одном из кафе города.22-летняя женщина призналась в краже. По ее словам, привлекла ее не столько икона, сколько два золотых кольца, которые находились за стеклом оклада. Ювелирные изделия пара достала и сдала в ломбард, а икону оставила в сугробе. К счастью, полиция сумела отыскать и изъять все похищенные предметы.На парочку завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полиция устанавливает причастность жителей Удмуртской Республики к другим преступлениям. Всех, кому известно об их противоправных действиях, просят звонить по телефонам: 8 (83334) 6-29-16, 2-45-00.