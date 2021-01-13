По сообщению пресс-службы горадминистрации, сейчас рабочие снесли павильон со стороны улицы Володарского, построенный еще в 2010 году. До нынешних пор он пустовал, теперь же в нем временно расположат 20 торговых мест.После на месте бывшего павильона расположится ТЦ площадью в девять тысяч квадратных метров. Рядом расположится павильон поменьше - на пять тысяч квадратных метров. Внутреннее пространство планируют организовать в соответствии с принципами европейских площадок: комфортные торговые ряды и просторные проходы.Помимо этого, особое внимание уделят организации общепита. Так, на территории нового Центрального рынка откроют кафе и фудкорт. В планах также обустройство просторной парковки.Напомним, сейчас также продолжаются работы по реконструкции Октябрьского рынка, стартовавшие в сентябре ушедшего года. К строительству нового двухэтажного павильона рабочие приступят, как только позволят погодные условия. Рядом с новым зданием также хотят организовать автостоянку на 95 машиномест.