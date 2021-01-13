По информации областного УМВД, вечером 11 января в полицию поступило сообщение: у Комсомольского парка в Кирово-Чепецке кто-то напал на 58-летнюю женщину. Как рассказала сама пострадавшая, когда она шла домой, ее догнал неизвестный мужчина и ударил по голове бутылкой от шампанского.Налетчику нужны были деньги, которые он и требовал у женщины, избивая ее при этом. Однако наличности у несчастной при себе не было, о чем она и сказала. Мужчина проверил карманы своей жертвы и, убедившись в правдивости сказанного, быстро сбежал.Полиция выехала на место происшествия. В парке обнаружилась сумка с документами, принадлежащая, предположительно, самому налетчику. Помимо этого, стражи порядка получили и отсмотрели записи с камер наружного наблюдения. В итоге сложилась ориентировка подозреваемого - 32-летнего чепчанина, который вышел из тюрьмы лишь в октябре минувшего года.Спустя некоторое время похожего по приметам мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас на него завели уголовное дело за разбой, расследование продолжается. Чепчанину грозит до восьми лет тюрьмы.