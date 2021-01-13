В Советском районе водитель большегруза едва не замерз на трассе. Ему помогли сотрудники ДПС. Информацию сообщает областная ГИБДД.13 января в 8 утра в полицию поступил звонок. Мужчина сообщил, что он ехал на грузовике из Республики Марий-Эл в Киров, но его машина сломалась, и ему нужна помощь. К звонившему немедленно выехали инспекторы ДПС.Как выяснилось, дальнобойщик бился со своей машиной уже несколько часов, но не мог завести фуру из-за поломки. И все это при температуре в -30 градусов! Никто из проезжающих мимо по трассе ему не помог, и тогда мужчина решил обратиться в полицию.Инспекторы ДПС пустили замерзающего водителя в служебный автомобиль, где он смог отогреться, а также помогли устранить поломку машины. Дальнобойщик поблагодарил стражей порядка за участие и тронулся дальше.Кировская Госавтоинспекция сообщает: в непогоду дорожные полицейские работают в усиленном режиме и готовы помочь автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию. Если вам нужна помощь или вы увидели ДТП, сообщите об этом ближайшему экипажу либо позвоните по номерам: 8(8332) 588-888 или 102.