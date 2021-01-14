12 января, в Кировской области приняли в эксплуатацию две автомобильные ледовые переправы – в городе Котельниче и в пгт Лебяжье.ВВ ГУ МЧС России по Кировской области подчеркнули, переправа в городе Котельниче рассчитана на автомобили массой до 10 тонн. Она связывает город с заречным микрорайоном Затон. Вторая ледовая переправа открыта в Лебяжьем, она имеет грузоподъемность до 25 тонн и используется для вывоза леса с противоположного берега Вятки.По открытым переправам возможно и пешеходное движение. Открытие переправ в первую очередь связано с участившимися случаями небезопасного передвижения жителей Кировской области через водоемы.В скором времени совместно с государственной инспекцией по маломерным судам планируется открыть еще три переправы в Уржумском и Арбажском районах. Решение об открытии ледовой переправы принимается администрацией муниципального образования.