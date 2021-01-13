Должностные лица, отвечающие за кировские дороги, попали на уголовное дело. По сообщению областного Следкома, чиновники потратили 12 миллионов рублей из бюджета региона на нецелевые расходы - то есть на вещи, которых не было в проекте.Так, в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» утвердили список работ по ремонту автотрасс в регионе. Деньги на них получал Дорожный комитет Кировской области, он же заключал контракты с подрядчиками. Верхушка организации вписала в техзадание и смету еще пару вещей - вырубка нежелательной древесины, устройство полосы отвода и установку автопавильонов. Затраты оказались нецелевыми, но это никого не смутило, и комитет оплатил их выполнение. Сумма составила более 12 миллионов рублей.Следком возбудил уголовное дело по этому факту, сейчас все обстоятельства устанавливаются. Виновникам грозит до пяти лет тюрьмы.