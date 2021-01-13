В региональный парламент внесен законопроект, который может изменить порядок избрания глав городских округов Кировской области. Авторы инициативы (депутаты - Юрий Балыбердин , Герман Гончаров, Владимир Яговкин) предлагают ввести единый принцип избрания глав городов - представительным органом из числа кандидатов прошедших конкурсный отбор.В настоящее время в регионе действуют две системы:1. Глава города с численностью жителей менее 50 тысяч человек избирается местной думой из числа кандидатов, которые прошли конкурсный отбор, и возглавляет местную администрацию. Данная система действует в Вятских Полянах, Котельниче и Слободском.2. Глава города численностью жителей 50 тысяч человек и более избирается думой из числа депутатов и исполняет полномочия председателя. Данная система действует в Кирове и Кирово-Чепецке.Авторы законопроекты уверенны, что предложенный ими единый способ избрания глав позволит решить проблему «двоевластия», когда власть разделена между главой муниципального образования и главой администрации.- Наличие в структуре органов местного самоуправления одновременно и главы муниципального образования и главы местной администрации может порождать конфликтные ситуации в практике управления муниципальным образованием, - считают авторы инициативы.Отметим, что данная система существует в ряде регионов Приволжского федерального округа: Нижегородская область, Оренбургская область, Самарская область, Ульяновская область, Пермский край, Республика Мордовия и Удмуртская Республика.