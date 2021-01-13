Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 13 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 232 новых случая заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 679 человек. Кроме того, накануне от COVID-19 скончались еще два жителя нашего региона - по данным федерального оперштаба. Общее количество умерших от инфекции составляет 245 человек.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3188 жителей области, у 2777 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2639 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 411 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 119 пациентов с коронавирусом, 21 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 12995 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5724 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошли 688 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1772 раза.