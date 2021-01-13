В Кирове на улице Московской произошла автомобильная авария, в которой пострадали три человека. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.Во вторник вечером, 12 января, напротив дома № 102 на улице Московской столкнулись две отечественные легковушки. По предварительной информации, 29-летний водитель «пятнадцатой» врезался в автомобиль Lada Kalina.- В результате происшествия оба водителя, а также 25-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada Kalina получили травмы, - сообщили в ГИБДД. – Госпитализация им не потребовалась.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором три человека получили травмы.