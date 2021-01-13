В Кирово-Чепецке расследуют уголовное дело, заведенное на местного пиромана. Мужчину бы не нашли, однако он погорел на своей жадности. Информацию передает областное УМВД.История началась 9 января, когда в полицию сообщили о поджоге в одном из домов райцентра. Неизвестный подпалил коврик, лежавший в коридоре перед входной дверью квартиры. Стражи порядка, прибывшие на место, потушили огонь, провели проверку и уехали.Спустя несколько часов, однако, звонок повторился. Тот же дом, та же квартира, только теперь горит само жилище. Как выяснилось позже, пироман проник внутрь помещения и поджег матрас, после чего сбежал. В итоге квартира полностью выгорела.Подозреваемого в поджоге задержали и доставили в полицию. 36-летний чепчанин свою вину отрицал, и за неимением достаточных улик его пришлось отпустить. Полицейские продолжали искать доказательства, параллельно разыскивая хозяина сгоревшей квартиры - она пустовала. Как только его личность установили, с ним тут же связались, сообщив о происшествии. Мужчина вернулся из другого города, чтобы провести осмотр пострадавшей квартиры. Там-то его, как и полицию, ждал сюрприз.Посреди обгоревшего помещения обнаружились нетронутые огнем, целехонькие телевизор и домашний кинотеатр. Когда стражи порядка вспомнили, что точно такую же технику они видели накануне в квартире подозреваемого, к предполагаемому пироману вновь наведались с ревизией.Как выяснилось, подозреваемый действительно был виновен в поджоге. Мужчину подвела его жадность: перед поджогом он вынес из соседской квартиры технику и унес к себе. А когда понял, что его подозревают в совершении преступления, испугался и вернул ее на место. Целую. В сгоревшую квартиру.На чепчанина завели уголовные дела за кражу с незаконным проникновением в жилище и умышленное повреждение имущества путем поджога. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.