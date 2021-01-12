Кировские росгвардейцы помогли прохожему, которому стало плохо на улице. Как обнаружилось, у мужчины произошел эпилептический припадок. Информацию сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.Случай произошел ночью 10 января, около 02.00. Внимание патруля привлек мужчина, который, пошатываясь, медленно шел по тротуару, а после упал и не смог встать. Росгвардейцы тут же подбежали к пострадавшему.У кировчанина начались судороги, характерные для эпилептического припадка, и стражи порядка немедленно вызвали «скорую». В ожидании медиков мужчине оказали доврачебную помощь. Пострадавшего оперативно госпитализировали.