Федерация лыжных гонок России уже во второй раз предоставила нашему региону право организовать соревнования. В текущем году III этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет на комплексе «Перекоп» с 13 по 17 января. Планируется участие около 300 спортсменов из всех регионов России. Кроме того, в состязаниях примет участие самый титулованный российский лыжник Сергей Устюгов.- В связи с непростой эпидемической ситуацией соревнования будут организованы без зрителей, - сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики. - Текстовая трансляция всех гонок III этапа Кубка России будет доступна на официальном сайте федерации лыжных гонок. Спортсмены выйдут на трассу при температуре не ниже 25 градусов.Известно, что защищать честь региона будут лыжники из Кирова, Уржума, Орлова, Кирово-Чепецка, Омутнинска и Нолинска.