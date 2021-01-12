Отмечали Новый год кировчане лихо. С ветерком. Буквально. Так, несколько жителей Зуевки прокатились в… ванне, привязанной к машине. Подробности сообщает местная газета «Нива» со ссылкой на районную ГИБДД.Так, 2 января 2021 года компания местных граждан решила весело покататься. То, что «весело» далеко не всегда равно «безопасно», никого не волновало. В итоге один товарищ привязал к своему автомобилю металлическую ванну, в которую уселись еще трое не особо трезвых человек. И в таком виде они катались по улицам Зуевки, пока их не остановили сотрудники ГИБДД.Кстати, этот случай был не первым. 30 декабря 2020 эта идея пришла в голову еще одному зуевчанину. Правда, ванну он привязывать не стал - обошелся двумя тюбингами-«ватрушками», на которых катал веселых и пьяненьких людей. К слову, прав у весельчака не было. Смех смехом, однако такие способы времяпровождения весьма опасны для здоровья и даже жизни. А также - для кошелька. За такие выходки положен административный штраф.