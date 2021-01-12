В Октябрьском районе Кирова стартует благотворительная акция, направленная на помощь приютским животным. Мероприятие под названием «Мешок добра» пройдет с 13 по 29 января. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.Помочь пушистикам может любой желающий. Животным нужны самые различные вещи: переноски, клетки и лежанки, наполнитель для кошек, ошейники и поводки для собак, миски, лотки, когтеточки и другие вещи. Полезными будут также витамины и противоблошиные средства. Кроме того, в приюты можно отдать полотенца, простыни, одеяла, паласы и половики - в чистом состоянии.Все необходимые вещи кировчане могут принести по адресам:- ЦМА Октябрьского района (ул. Дзержинского, 64), предварительно позвонить по телефону: 8-982-383-01-13;- помещение библиотеки-филиала № 18 им. А.М.Горького (Октябрьский проспект, 12);- помещение библиотеки-филиала № 20 им. А.С.Пушкина (ул. Северная набережная, 11).