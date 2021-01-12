В областном МВД рассказали еще об одном случае дистанционного мошенничества. На этот раз в полицию обратился 48-летний кировчанин с заявлением о краже денег со счета. Мужчина рассказал, что накануне ему позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Злоумышленник сообщил, что от лица потерпевшего пытаются оформить кредит, а также предложил «спасти» деньги на счете.Под этим предлогом «сотрудник банка» убедил кировчанина назвать реквизиты своей банковской карты и код подтверждения операции из смс-сообщения. Однако после выполнения этих действий со счета пропали 218 тысяч рублей, а «менеджер» перестал выходить на связь.В настоящее время сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи денег с банкового счета. Устанавливается личность злоумышленника.