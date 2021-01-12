В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения. В Кирове в дендрологическом парке на территории слободы Сошени Нововятского района планируют оборудовать купель на открытом водоеме.В управление гражданской защиты рассказали, что с 22.00 18 января до 4.00 19 января в дендропарке будет организован спасательный пост со всем необходимым оборудованием. Кроме того, кировчан призывают соблюдать санитарно-эпидемиологических нормы (социальная дистанция и защитная маска).ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ОКУНАТЬСЯ?Считается, что вода в Крещение обладает чудодейственной силой. Однако купание в ледяной воде не является исконной частью праздника и не сможет «смыть» с человека грехи.Кроме того, важно здраво оценивать свое самочувствие и понимать, как организм «отнесется» к такому погружению. Людям со слабым сердцем, с приступами астмы, болезнями мочеполовой системы, носоглотки, желудка, нервной системы, с диабетом и проблемами с артериальным давлением лучше остаться на берегу. Детям и пожилым людям нырять без подготовки также не стоит.Правила безопасности при купании в крещенской купели:- окунаться следует только в специально оборудованных прорубях у берега;- за несколько дней до купания следует отказаться от алкоголя, так как он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению;- за два часа до купания следует плотно поесть, это повысит морозоустойчивость организма;- перед погружением в прорубь необходимо разогреть мышцы, тогда купание пройдёт с меньшим стрессом для организма;- раздеваться перед погружением в воду нужно снизу вверх - сначала снять обувь, однако при этом наденьте на ноги теплые носки – их вы снимете после того, как останетесь в купальном костюме; сняв носки, наденьте тапочки (или другую удобную, нескользкую и легкоснимаемую обувь) и идите к купели;- продвигайтесь к купели медленно, по лестнице спускайтесь осторожно и внимательно;- во время погружения в воду движения также должны быть медленными;- окунаться рекомендуется по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;- при выходе из проруби держитесь за поручни;- после выхода из купели необходимо сразу обтереться полотенцем, надеть сухую одежду (после окунания следует одеваться в обратной последовательности – сверху вниз);- затем очень важно согреться в помещении, выпить горячего сладкого чая.