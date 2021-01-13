13 января в 18:00 на официальной странице Вятской детской школы искусств в социальной сети ВКонтакте пройдет фольклорный онлайн-концерт «Крещенские вечера», посвященный рождественским святкам.В святочных посиделках примут участие фольклорные коллективы детских музыкальных и школ искусств города Кирова: фольклорный ансамбль «Прялица» Вятской детской школы искусств (руководитель - Татьяна Кошурникова), ансамбль русской народной песни «Веретёнце» детской школы искусств № 11 (руководитель - Ольга Островская), «образцовый» фольклорный ансамбль «Сударушка» детской школы искусств «Фольклорная» (руководитель - Ольга Казакова), фольклорный ансамбль «Гостинец» Нововятской детской школы искусств (руководитель - Наталия Урванцева).В программе - колядки, песни, игры, танцы и гадания.