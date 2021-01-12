В Россельхознадзоре подвели итоги экспорта древесины и продукции лесопереработки из Кировской области. Так, в 2020 году из региона было вывезено 744 тысячи кубометров. Получателями лесопродукции стали 70 государств. Основные импортеры: Китай, Азербайджан и Казахстан.Кроме того, за 2020 год из области отправили 86,2 тонны мороженного в Абхазию, 6 тонн кормовых добавок на Украину, в Грузию и Молдавию, а также 2,2 тонны охотничьих трофеев. Всего же добытые в нашем регионе трофеи отправились в 18 стран (основные импортеры - Китай, Швейцария и США). Среди них чучела, шкуры добытых животных, медальоны, черепа с рогами и многое другое.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте