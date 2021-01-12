Кировские школьники смогут остаться дома в период сильных холодов. Областной Минобр выпустил распоряжение о работе общеобразовательных организаций при низких температурах воздуха. Она приостанавливается при следующих условиях:- 1-4 классы - если на улице -25 градусов и ниже;- 5-9 классы - при температуре воздуха -30 градусов и ниже;- 10-11 классы - если термометр показывает -35 градусов и ниже.Минобр напоминает: когда на улице становится слишком холодно, родители сами решают, отправлять ли детей в общеобразовательные организации. Если их ребенок на занятия не идет, взрослые обязаны сообщить в школу об этом. Но и расслабляться не стоит: в такие дни для детей организуют дистанционное обучение. Для всех остальных, кто решит все же явиться на уроки, должны обеспечить учебный процесс. Педагоги будут работать в штатном режиме.