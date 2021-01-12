В Оричевском районе под колесами отечественной легковушки погиб пешеход. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.В понедельник вечером, 11 января, на 10-ом км автодороги Оричи - Зенгино произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, 18-летний водитель «пятнадцатой» задавил человека, который лежал на проезжей части. В результате происшествия 43-летний мужчина погиб на месте.За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы.Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости соблюдения оптимального скоростного режима, соответствующего погодным и дорожным условиям, а также дистанции до впереди идущего транспорта.