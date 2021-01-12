Кировские судебные приставы за последние две недели 2020 года арестовали тринадцать автомобилей у должников по налоговым платежам. В частности, сотрудники ведомства изъяли автомобили Volkswagen Vento, Renault Scenic, Nissan Almera, Lada Kalina и другие.Среди обычного автопарка оказалась и редкая для кировских дорог иномарка Genesis G80. Стоимость седана оценивается в 2 миллиона рублей. В пресс-службе ведомства сообщили, что владелец авто не уплатил налоги в сумме 250 тысяч рублей.- Чтобы избежать принудительной реализации имущества должник буквально на следующий день после ареста автомобиля погасил все имеющиеся задолженности, а также оплатил расходы по эвакуации и хранению автомобиля на специализированной стоянке, - рассказали в УФССП.