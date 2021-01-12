За первых десять дней нового года на дорогах Кировской области произошло 41 ДТП, в которых погибли четыре человека и пострадали 73. Сводку приводит областная ГИБДД.Так, с 1 по 10 января 2021 года сотрудники Госавтоинспекции задержали 162 водителя - пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования. Кроме того, попались стражам порядка 136 «бесправников». Всего за этот период гаишники пресекли за этот период 2427 нарушений ПДД.Кировчанам напоминают, что за вождение в нетрезвом виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное же подобное нарушение следует уже уголовная ответственность.Областная Госавтоинспекция призывает жителей региона следить за порядком на дорогах. О неадекватных водителях просят сообщать по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.