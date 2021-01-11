В Кирове сотрудники ЗАО «Сувенир» не получали заработную плату с апреля по октябрь 2020 гола. За это время перед 76 работниками образовались долги на сумму более 10 миллионов рублей.В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что руководителю предприятия внесено представление. Кроме того, в отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ - невыплата в установленный срок заработной платы.- После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками ЗАО «Сувенир» погашена в размере 1,9 млн рублей, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В настоящее время ситуация с выплатами находится на контроле прокуратуры.