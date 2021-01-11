Кировчанам предлагают поучаствовать в благотворительной акции и помочь тем самым бездомным людям. ЦМА 9 округа вместе с библиотекой имени М.Г. Исаковой объявило начало мероприятия под названием «Поделись заботой». Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.Цель акции - собрать вещи для людей без определенного места жительства. С 11 по 31 января волонтеры будут принимать верхнюю одежду и обувь, теплые перчатки, шарфы, шапки и носки. ЦМА Октябрьского района уточняет: одежда и обувь должна быть по сезону и в хорошем состоянии. Кировчане также могут принести предметы и средства личной гигиены и, конечно, еду - крупы, консервы, лапшу быстрого приготовления. Одноразовая посуда тоже будет полезна.Помочь нуждающимся может любой желающий. Для передачи вещей необходимо предварительно позвонить по телефонам: 8-912-734-35-92 или 8-922-962-84-77.