Администрация города Кирова опубликовала график вывоза снега с 11 по 13 января. На улицах, где будет работать спецтехника, заранее устанавливаются временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Снег с городских улиц вывозят ежедневно с 20.00 и до поздней ночи.График вывоза снега:11 января:- ул. М. Гвардии (от Октябрьского проспекта до ул. Проселочной);- переулок Стальной;- ул. Слободская;- переулок Дерендяева;- ул. Карла Либкнехта (от ул. Профсоюзной до Преображенской);- ул. Заводская;- ул. Северное Кольцо;- переулок Химический;- ул. Ленина (от дома №2 до ул. Преображенской);- ул. Мостовицкая;- ул. Производственная (от ул. Воровского до Щорса);- ул. Московская (от Набережной Грина до Ленина).12 января:- ул. Чехова;- ул. Советская (от К. Маркса до Октябрьского проспекта);- ул. Ленина (от ул. Преображенской до Современной);- пер. Искожевский;- ул. Энергетиков;- ул. Совхоз №1;- ул. Чистопруднинская;- ул. Производственная (от ул. Щорса до Базовой);- ул. М. Гвардии (от ул. Водопроводной до К. Маркса).13 января:- ул. Монтажников;- ул. Физкультурников;- ул. Московская (от ул. Солнечной до ТЦ «Метро»);- ул. Воровского (от ул. Солнечной до дома №169);- ул. Производственная (от ул. Базовой до разворотного кольца);- ул. М. Гвардии (от ул. К. Маркса до Октябрьского проспекта).Автомобилистов просят не оставлять автомобили на обочинах дорог, поскольку припаркованные машины препятствуют проходу спецтехники.В управлении дорожной и парковой инфраструктуры сообщили, что за новогодние праздники -c 1 по 10 января - с городских улиц на спецполигоны было вывезено 54860 кубометров снега.