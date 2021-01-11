Кировская область продолжает развивать внешнеэкономические связи с другими регионами страны. Так, в 2020 году правительству региона удалось заключить соглашения еще с четырьмя субъектами. Договоренности достигнуты с Калужской, Новгородской областями, Республикой Татарстан и Чеченской Республикой. Таким образом, наш регион имеет 29 межправительственных соглашений с субъектами Российской Федерации.Новые соглашения позволяют более активно вести совместные мероприятия в сфере культурны, образования, здравоохранения, спорта, строительства и ЖКХ. Кроме того, достигнутые договоренности позволяют находить новые рынки сбыта продукции.Помимо этого, Кировская область имеет 16 международных соглашений , в том числе с Белоруссией, Ираном, Арменией, Узбекистаном, Вьетнамом и КНР.