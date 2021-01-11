В Советске 15-летний подросток выпал из окна пятого этажа. Благодаря оперативному вмешательству медиков его удалось спасти. Информацию сообщает областной Минздрав.Подросток выпал из окна по неосторожности и, конечно, получил серьезные травмы. Мальчика срочно доставили в местную ЦРБ, где врачи приняли решения: его необходимо доставить в Киров. Однако из-за плохих погодных условий вертолет не смог бы долететь. Тогда из областного центра прибыл реанимобиль, на котором подростка оперативно доставили в региональную травматологию.Медики диагностировали у мальчика переломы костей таза, крестца, позвонков, а также травмы живота и грудной клетки. За жизнь подростка боролись две недели, провели четыре операции при участии целой команды врачей. Всего пострадавший провел в больнице около месяца.После стационара мальчик восстанавливался в нижнеивкинском Центре медицинской реабилитации. Сейчас он здоров и может вести полноценную жизнь - благодаря кировским врачам.