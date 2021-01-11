Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 11 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 230 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 339 человек. Кроме того, накануне от COVID-19 скончался еще один житель нашего региона - по данным федерального оперштаба. Общее количество умерших от инфекции составляет 242 человека.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3206 жителей области, у 2809 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2693 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 397 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 111 пациентов с коронавирусом, 24 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 13033 пациента.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3175 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 616 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1809 раз.