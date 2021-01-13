В 2020 году областная спортивная школа «Дымка» в Кирове и ее кирово-чепецкое подразделение «Олимп-Арена» закупили новое оборудование благодаря региональному проекту «Спорт – норма жизни», который направлен в том числе на поддержку развития спортивных учреждений.На приобретение хоккейного оборудования и инвентаря в спортивную школу «Дымка» потратили более 25 миллионов рублей. Средства направлены из федерального бюджета. Кроме федерального финансирования спортивной школы «Дымка», субсидию получила спортшкола олимпийского резерва «Олимпия».Она получила составил 3,9 млн рублей. На эти средства приобретено оборудование для общефизической подготовки, а также для греко-римской борьбы и плавания. Кроме того, на оборудование спортивной школы олимпийского резерва № 1 в рамках господдержки потратили почти полмиллиона рублей, сообщили в правительстве Кировской области.В спортивную школу «Дымка» закупили интерактивные тренажеры для хоккеистов, которые позволяют отрабатывать элементы владения клюшкой, броска и технику катания на коньках. Кроме того, был приобретен станок для заточки коньков. Для спортсменов ледового дворца «Олимп-Арена» закупили современные тренажеры, хоккейные ворота, светодиодное табло «Куб», машину для выравнивания льда и многое другое. Новое оборудование уже используется для тренировок.Одним из самых популярных тренажеров у спортсменов стала хоккейная беговая дорожка. Она используется для совершенствования техники катания и не только — тренажер можно использовать как нагрузочный и с помощью этого повышать функциональную подготовленность. Он также помогает в восстановлении и реабилитации спортсменов.