Каток в Гагаринском парке временно закрыт. Кировчанам придется покататься в другом месте примерно пару дней. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.Как выяснилось, ледовую площадку необходимо привести в порядок. С 11 января на катке начинаются технические работы: заливка и шлифовка. Планируется, что на это уйдет около двух дней, после чего кировчане вновь смогут посетить площадку.Территориальное управление по Первомайскому району особо подчеркивает: кататься на коньках во время работы спецтехники строго запрещено. Также сообщается, что для горожан будет недоступен только сам каток. Аттракционы (тюбинг кросс и надувная горка), а также буфет продолжат свою работу.