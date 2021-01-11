В субботу, 9 января, в городе Слободском произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в 3-х квартирном жилом доме в микрорайоне Первомайский. На место ЧП прибыли спасатели, которые оперативно справились с огнем. В одной из квартир обгорел диван и пол. При разборе завалов в помещении обнаружено тело мужчины.В пресс-службе МЧС по Кировской области сообщили, что предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.С 1 по 10 января на территории Кировской области произошло 60 пожаров, погибло шесть человек, травмы получил один человек.