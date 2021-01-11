Врачам Богородского района задолжали компенсацию за оплату услуг ЖКХ. Медработникам пришлось обратиться в прокуратуру. Информацию сообщает пресс-служба областного ведомства.По закону врачи имеют право на полную компенсацию средств по оплате отопления и электричества. Однако 17 работникам богородского филиала областной клинической больницы №7 отказали в возмещении более 360 тысяч рублей. Медики обратились в прокуратуру с жалобой, и проверка подтвердила факт невыплаты средств.В итоге районный прокурор направил в суд исковые заявления. Прошение признали законным и велели возместить затраты богородским врачам. Пока что медики не получили своих денег, и местная прокуратура следит за тем, чтобы это произошло.