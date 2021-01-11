На трассе в Яранском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадали два человека. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.В воскресенье, 10 января, на 173-ем км федеральной автодороги «Вятка» столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Lada Priora врезался во встречную Lada Granta.- В результате происшествия 66-летняя пассажирка автомобиля Lada Priora и 56-летняя женщина, ехавшая в автомобиле Lada Granta, получили травмы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - Госпитализация им не потребовалась.С 8 по 10 января на территории Кировской области произошло восемь ДТП, в которых 14 человек получили травмы.