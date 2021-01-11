В воскресенье, 10 января, на домашнем льду состоялось первая в текущем году игра ХК «Родина». Соперником нашего клуба стал нижегородский «Старт». Эта команда примерно равна по силам кировчанам. И желание кировских хоккеистов выиграть было просто огромным. Тем более наши спортсмены были намерены взять реванш у нижегородцев за обидное поражение в недавнем матче на берегу Волги.Матч кировские хоккеисты начали активно. Они практически сразу завладели территориальным преимуществом. Уже на 19 минуте Евгений Леухин пробил под перекладину ворот Болотова, реализовав свободный удар, а затем Егор Шицко, оказался самым расторопным в радиусе гостей и повторным ударом с углового счет удвоил.Во втором тайме на 46 минуте Алексей Бушуев забил третий мяч в ворота «Старта», а еще спустя четыре минуты Олег Пивоваров увеличил преимущество - 4:0. В течение десяти минут соперники смогли дважды поразить ворота Артема Катаева, но под конец матча Егор Шицко поставил точку в очередном волго-вятском противостоянии. Итоговый счет встречи 5:2.В настоящее время ХК «Родина» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте