Первая рабочая неделя текущего года ожидается снежной и морозной. Столбик термометра будет колебаться от - 17 до - 27 градусов.В понедельник, 11 января, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. Температура воздуха утром будет - 18 градусов. Но в течение дня она понизится до - 20, а ночью упадет до - 26 градусов. Северо-восточный ветер к вечеру немного утихнет: с 6 до 4 м/с. Атмосферное давление будет почти нормальным - 754 мм рт. ст.Во вторник, 12 января, будет морозно. Столбик термометра в течение всех суток будет держаться на отметке - 24 - 27 градусов. Небо также закроют облака, синоптики по-прежнему прогнозируют небольшой снег. Северо-восточный ветер сменит направление на восточное и станет еще тише - до 3,5- 3,0 м/с. Атмосферное давление начнет расти - к вечеру до 761 мм рт. ст.В среду, 13 января, погода не изменится. Только немного стихнет ветер - до 2,0 м/с. И к вечеру атмосферное давление еще немного повысится - до 765 мм ртутного столба.В четверг, 14 января, давление начнет понижаться - с 762 до 754 мм рт. ст. А вот столбик термометра поползет вверх - с -26 градусов утром до - 17 вечером. По-прежнему будет идти небольшой снег. Ветер снова сменит направление на северо-восточное и усилится до 2,5 метров в секунду.Во пятницу, 15 января, температура воздуха будет колебаться от - 17 градусов утром до - 23 ночью. Синоптики все также обещают небольшой снег. Северо-восточный ветер поменяет свое направление на северное и будет стихать - с 2,5 до 1,5 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться - до 745 мм рт. ст.