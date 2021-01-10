Уроженец Кировской области взял бронзу на Кубке мира по лыжным гонкам. Алексей Червоткин финишировал третьим в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия - прим. Ред.).Спортсмен преодолел пятнадцать километров дистанции за 41 минуту и 37,4 секунды. Он уступил всего 3,7 секунды занявшему первое место Александру Большунову. Вторым стал итальянец Франческо де Фабиани, пришедший позже на 1,8 секунды.- Гонка сложилась хорошо, чувствовал себе лучше, чем пару дней назад, - прокомментировал Алексей Червоткин в эфире «Матч ТВ». - Обидно, что прозевал спуск, не подстроился под ребят, мало опыта, но я все равно доволен, третье место - это классно.СПРАВКА «КП»Алексей Червоткин Родился в деревне Зыковы Котельничского района Кировской области, затем его семья переехала в поселок Даровской, где он и начал заниматься лыжным спортом. В 16 лет переехал в Москву, в спортивную школу олимпийского резерва № 81 «Бабушкино».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте