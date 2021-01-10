Администрация города Кирова опубликовала график вывоза снега на 10 января. Работы пройдут на 19 участках:- ул. Попова;- ул. Пугачева;- Луганский проезд;- Автотранспортный проезд;- ул. Героя Костина;- ул. Героя Рожнева;- ул. 65-летия Победы;- ул. Современная;- ул. Широтная;- Слободской спуск;- ул. Нагорная;- ул. Красноармейская;- ул. Спасская;- ул. К. Либкнехта;- ул. Дерендяева;- ул. Советская;- переулок Стальной;- Хлебозаводской проезд;- ул. Северное Кольцо.На участках, где будет работать спецтехника, заранее устанавливаются временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Вывоз снега начнется с 20.00 и продлится всю ночь. Кировчан просят не оставлять автомобили в зоне работы спецтехники.В управлении дорожной и парковой инфраструктуры сообщили, что за минувшую ночь на специализированные полигоны с городских улиц вывезено 8290 кубометров снега.