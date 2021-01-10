В Сунском районе одно из местных предприятий не выплачивало заработную плату работникам в течение двух месяцев. Нарушения трудовых прав удалось обнаружить в ходе проверки прокуратуры.Выяснилось, что ООО «Сунский хлеб» нарушило сроки выплаты и задолжало 18 работникам заработную плату с октября по ноябрь 2020 года. Общая сумма долгов составила около 400 тысяч рублей.- В целях защиты трудовых прав граждан прокурор внес руководителю организации представление, - сообщили в надзорном ведомстве.В настоящее время задолженность перед сотрудниками предприятия полностью погашена.