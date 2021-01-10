В текущем году из регионального дорожного фонда выделят 173,4 млн рублей на ремонт дорог в городских поселениях. В правительстве Кировской области рассказали, что в январе с муниципалитетами будет заключено соглашение о предоставлении субсидии.На сегодняшний день работы запланированы в Белой Холунице, Кирсе, Сосновке, Зуевке, Лузе, Нолинске, Омутнинске, Советске, Уржуме, Яранске и Вятских Полянах. Ориентировочно будет отремонтировано более 15 километров дорог.- За два года реализации программы, с 2019-2020 годы, удалось отремонтировать порядка 83 км улично-дорожной сети в 40 городских поселениях Кировской области, - сообщили в правительстве региона. - Приоритет в ремонте отдавался аварийно-опасным участкам.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте