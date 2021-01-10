В Кировской области объявлено метеопредупреждение на 10 января. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается снегопад и порывистый ветер - 12-17 м/с. Кроме того, на дорогах может образоваться накат и гололедица.В пресс-службе МЧС сообщили, что в настоящее время данная информация направлена главам муниципальных образований области и руководителям служб жизнеобеспечения для принятия мер по минимизации возможных последствий природных явлений и усилению дежурных аварийно-восстановительных бригад.Главное управление МЧС по Кировской области просит жителей региона быть аккуратными и внимательными на дорогах, а также соблюдать правила безопасности и рекомендации.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте