Абонемент научной книги библиотеки имени А.И. Герцена составил рейтинг самых популярных книг среди кировчан за прошедший год.Первое место среди произведений отечественной литературы занял книжный цикл Дины Рубиной «Наполеонов обоз». Вторым в рейтинге стал роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Третью строчку поделили «Брисбен» Евгения Водолазкина и «Тобол» Алексея Иванова.Среди произведений зарубежной литературы лидируют «Три товарища» и «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка. Следующие в списке - «1984» Джорджа Оруэлла и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.В разделе «Нон-фикшн» (вся нехудожественная литература) самой читаемой стала книга «Sapiens: Краткая история человечества» Юваля Ноа Харари. Вторую строчку заняла книга Андрея Курпатова «Чертоги разума. Убей в себе идиота!», а третью - произведение психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым».