39-летнего жителя Кирова подозревают в убийстве его знакомого. Об этом сообщила пресс-служба областного Следственного комитета.По версии ведомства, 3 января кировчанин со своим знакомым выпивал в коммунальной квартире на улице Олега Кошевого. Они поссорились, после чего подозреваемый ударил потерпевшего ножом в шею, а затем закрыл квартиру и скрылся.Пострадавший от полученной травмы скончался. Его тело обнаружили только 8 января.Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело. Он дал признательные показания. Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления.