Глава администрации города Дмитрий Осипов дал поручение усилить работу по вывозу ТКО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Теперь «Куприт» работает круглосуточно, используя дополнительную технику и кадры. Это уже дало положительный эффект, сообщают в департаменте городского хозяйства.Отметим, с 4 по 5 января территориальные управления направили 314 претензий в адрес «Куприта». Информацию о несвоевременном вывозе мусора также сообщили в минохраны окружающей среды и Госжилинспекцию.Напомним, телефон горячей линии по вопросам сбора и вывоза мусора: (8332) 63-16-11.